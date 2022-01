Fukushima : Des habitants atteints de cancers de la thyroïde demandent justice

Six plaignants, aujourd’hui âgés de 17 à 27 ans, réclament l’équivalent de 5 millions de francs de dommages-intérêts à Tepco, l’opérateur de la centrale de Fukushima Daiichi.

Six personnes ont lancé jeudi une action collective en justice au Japon pour tenter de faire reconnaître le lien existant selon eux entre leurs cancers de la thyroïde et leur exposition aux radiations après l’accident nucléaire de Fukushima en mars 2011.

Les jeunes plaignants, aujourd’hui âgés de 17 à 27 ans, étaient tous mineurs et résidaient dans le département de Fukushima (nord-est du Japon) au moment de la catastrophe nucléaire.

Le lien de cause à effet entre l’exposition aux radiations de Fukushima et l’apparition de cancers de la thyroïde n’a jamais été officiellement reconnu par les autorités japonaises. Un rapport de l’Onu publié l’an dernier a aussi noté qu’«aucun effet néfaste sur la santé des habitants n’a été documenté». Mais les avocats des plaignants soulignent que les cancers de ceux-ci ne sont pas héréditaires et qu’il est fort probable qu’ils aient été causés par leur exposition aux radiations.