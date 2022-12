Chine : Des habitants autorisés à reprendre le travail même avec le Covid

L’assouplissement des restrictions anti-Covid se poursuit. Il est désormais possible pour certains de se rendre au travail même s’ils présentent des symptômes, ont indiqué les autorités.

La Chine a brusquement fait volte-face au début du mois et levé la plupart des restrictions sanitaires en vigueur depuis près de trois ans, après l’apparition des premiers cas de coronavirus dans la ville de Wuhan (centre). Depuis la levée des restrictions, une vague de cas déferle sur le pays mais les autorités tentent de rassurer sur le caractère bénin du virus malgré sa contagiosité.

La municipalité-province de Chongqing (sud-ouest), qui compte plus de 30 millions d’habitants, est l’une des premières à autoriser le retour au travail malgré des symptômes du Covid. «Les patients asymptomatiques et légèrement symptomatiques peuvent aller travailler normalement», précise un avis des autorités locales publié dimanche. Le document stipule qu’aucun test de dépistage ne sera plus exigé, à l’exception des établissements scolaires ou de santé.