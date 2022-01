Inde : Des habitants en colère empoisonnent des dizaines de tortues

Un empoisonnement intentionnel serait à l’origine de la mort de dizaines de tortues dans un lac près de Bombay, ont déclaré dimanche des experts indiens de la faune sauvage.

Suhas Pawar, du groupe de conservation Wild Animal and Reptile Rescue, a annoncé que 57 tortues de l’espèce du trionyx à clapet avaient été tuées et que six autres avaient été sauvées. Les habitants ont probablement tué les reptiles pour les empêcher de manger les poissons qu’ils élevaient illégalement dans le lac, a-t-il ajouté auprès de l’AFP. «L’incident fait l’objet d’une enquête maintenant, une analyse post-mortem et scientifique révélera la cause exacte de ces décès», a précisé M. Pawar.