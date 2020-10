Innovation : Des habits qui rechargent nos appareils, c’est pour bientôt

Des chercheurs de l’Empa ont annoncé avoir créé une substance pouvant servir de capteurs solaires pour les vêtements.

Recharger son smartphone ou tout autre appareil électronique de manière mobile sera bientôt possible en utilisant ses propres vêtements. Le laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa) a développé un nouveau polymère luminescent pour les fibres textiles, qui capte et transmet l’énergie solaire.