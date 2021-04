Attaque informatique : Des hackers chinois ont attaqué des groupes de défense américains

Selon le consultant en sécurité informatique Mandiant, les réseaux informatiques d’entreprises américaines de défense ont été visés par des hackers chinois.

«Un nombre limité de clients»

Les pirates ont utilisé ce logiciel malveillant pour tenter de voler les identités des utilisateurs du VPN et pénétrer dans les systèmes informatiques de groupes de défense entre octobre 2020 et mars 2021, précise le rapport. Des gouvernements et des sociétés financières d’Europe et des États-Unis ont également été visés, selon le consultant américain, qui désigne l’un des groupes sous le nom de UNC2630.