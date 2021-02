Birmanie : Des hackers ciblent la junte, internet à nouveau coupé

Des pirates informatiques ont attaqué jeudi des sites internet gouvernementaux gérés par la junte en Birmanie, où le web est devenu un nouveau terrain d’affrontement entre les manifestants et l’armée qui a coupé l’accès à internet pour la quatrième nuit consécutive.

Un groupe appelé «Les Hackers de Birmanie» a perturbé plusieurs sites web gouvernementaux, dont la Banque centrale, la page de propagande de l’armée birmane, la chaîne de télévision d’État MRTV, l’autorité portuaire et l’agence des produits alimentaires et des médicaments.

À Rangoun, les contestataires se sont rassemblés mercredi près de la célèbre pagode Sule, dans le centre de la capitale économique, bloquant des axes de circulation avec des voitures et des poids lourds pour tenter d’empêcher les forces de sécurité de se déployer, tandis que d’autres défilaient en brandissant des pancartes: «Combat pour la démocratie!», «Rejetez le coup d’État!» Aucun incident n’a été rapporté mercredi. La police et l’armée, stationnées non loin, ont semblé rester en retrait.