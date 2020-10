Electronique : Gare à cet appareil «piratable» pour la chasteté masculine

Des pirates peuvent verrouiller à distance le dispositif Cellmate, une cage dans laquelle l’homme glisse son sexe, ont averti des chercheurs.

D’autres failles

«Il ne faudrait pas plus de deux jours à un pirate informatique pour exfiltrer la totalité de la base de données des utilisateurs et l’utiliser à des fins de chantage ou de phishing (hameçonnage)", a écrit Alex Lomas de PTP dans un rapport sur l’appareil. «Un certain nombre de pays ont des lois répressives qui peuvent exposer les utilisateurs de ce type de dispositif (à une répression), sans fondement, des forces de l’ordre et des fanatiques».