Sécurité informatique : Des hackers russes ont attaqué la Confédération

Un rapport confidentiel du Service de renseignement de la Confédération (SRC) montre que des cybercriminels russes ont envoyé des e-mails d’hameçonnage au Département des affaires étrangères (DFAE) à Berne. S’agissait-il d’espionnage?

Le but poursuivi par les hackers n’est toutefois pas clair. Était-ce simplement une fraude à motivation commerciale ou de l’espionnage? Le DFAE ne veut pas donner de détails pour des raisons de sécurité. La semaine dernière, le SRC a publié son rapport annuel d’activité, dans lequel il qualifie de «très probable» le cyberespionnage contre la Suisse à la suite de la guerre d’Ukraine. «Les logiciels malveillants volent plus loin que les missiles», écrit la SRC.

Il est souvent difficile d’attribuer clairement les cyberattaques à un expéditeur. Dans le cas des cyberattaques en provenance de Russie, auteurs étatiques et privés se confondent. Le Kremlin travaille de plus en plus avec des gangs de hackers criminels, par exemple le groupe Killnet, l’équivalent russe d’Anonymous, qui a récemment paralysé les autorités et les entreprises lituaniennes.