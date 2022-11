Tuerie dans le Colorado : Des «héros» célébrés mais des questions en suspens

Après être entré dans le Club Q et avoir commencé à tirer sur la foule à l’aide d’un fusil d’assaut, Anderson Lee Aldrich, 22 ans, a été maîtrisé par deux clients. Les autorités ont confirmé lors d’une conférence de presse lundi soir l’identité de ces deux sauveurs, qualifiés de «héros»: Richard Fierro et Thomas James.

«Je n’ai jamais rencontré quelqu’un ayant fait preuve d’autant d’héroïsme et qui reste si humble», a raconté le maire de Colorado Springs, John Suthers, à propos de Richard Fierro.

Cet ancien militaire, âgé de 45 ans, a raconté au «New York Times» avoir attrapé le tireur par l’arrière alors qu’il se dirigeait vers la terrasse, où des clients s’étaient réfugiés. Une fois le tireur au sol, Richard Fierro lui a sauté dessus. «J’ai pris son pistolet dans sa main et commencé à le frapper à la tête, encore et encore.» «Je ne sais pas exactement ce que j’ai fait, je suis juste passé en mode combat», a-t-il confié. «Je savais juste que je devais tuer ce type avant qu’il ne nous tue.»

Cinq personnes sont mortes dans la fusillade et pas moins de 17 ont été blessées par balles, a précisé la police, qui dénombre un autre blessé et des «victimes sans blessures visibles».

Fleurs et bougies

Le tireur, arrêté à l’arrivée sur place de la police, est encore hospitalisé, ont précisé les autorités lundi soir. Il devrait comparaître devant un juge par vidéo dans les quelques jours suivant sa sortie de l’hôpital, selon le procureur du comté d’El Paso, où se trouve Colorado Springs. Il est d’ores et déjà détenu sans possibilité de libération sous caution, a précisé le procureur Michael Allen, qui a aussi indiqué que l’enquête se poursuivait et allait «probablement durer quelque temps».

Anderson Lee Aldrich n’a pas encore été inculpé, mais pourrait être poursuivi notamment pour meurtres et crimes motivés par la haine. Il encourt une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Le «crime motivé par la haine» désigne aux États-Unis un acte dirigé contre une personne visée en raison d’éléments de son identité comme la race, la religion, la nationalité, l’orientation sexuelle ou un handicap. Considéré comme une infraction fédérale aux circonstances aggravantes, il entraîne des condamnations plus dures.

Ville du Colorado aux portes des Rocheuses, Colorado Springs voyait des bouquets de fleurs, des bougies et des messages de soutien, encore joncher lundi le sol près du Club Q, témoignant du choc et de la consternation provoquée par cette fusillade, une de plus dans cette Amérique régulièrement frappée par des massacres à armes à feu.