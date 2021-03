Deux Suisses se sont retrouvés en mauvaise posture après avoir tenté l’ascension du Piz Buin depuis la cabane Chamonna Tuoi, à Scuol (GR), dimanche 21 mars. Faisant face à des conditions météorologiques difficiles, ceux-ci ont renoncé à escalader le sommet situé à la frontière entre la Suisse et l’Autriche. C’est en faisant un détour par le glacier d'Ochsentaler (Aut) que l’un deux, en snowboard, a fait une chute de plus de 20 mètres d’une paroi de pierres.

Son compagnon s’est aussitôt empressé d’avertir les secours via le numéro d’urgence. Mais comme ils se trouvaient encore sur le réseau mobile suisse, c’est la Rega qui a été alertée. Elle n’est toutefois jamais parvenue à les rejoindre en raison du brouillard et des fortes chutes de neige.

Une trentaine de sauveteurs mobilisés

À cause des conditions météorologiques et de la complexité du sauvetage, le blessé a pu être acheminé vers l’hôpital de Feldkirch (Aut) aux environs de 21 heures. Le snowboarder, âgé de 30 ans, est grièvement blessé. L’intervention a mobilisé une trentenaire de sauveteurs en plus d’un hélicoptère de la Rega et d’une ambulance.