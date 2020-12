Plusieurs centaines de personnes ont participé samedi à une manifestation statique et autorisée, organisée par une quarantaine d’organisations syndicales sur la plaine de Plainpalais. Elles ont notamment réclamé des mesures urgentes pour soutenir les travailleurs touchés par la crise du Covid et une meilleure redistribution des richesses. « 40% de la population n’a pas un centime de côté, alors qu ’un pourcent s’accapare toute la fortune du canton » , a dénoncé au micro Davide de Filippo, président de la Communauté genevoise d’action syndicale, à l’origine du rassemblement.

«Jetés dans la fosse»

Aide-soignante aux HUG, Soso a expliqué être venue en solidarité avec s es collègues: « Ils sont épuisés, a-t-elle relaté. Des collègues du bloc opératoire, des anesthésistes et des instrumentistes, sont appelés dans les services qui s’occupent du Covid, mais cela n’a rien à voir avec leur spécialité. On demande des renforts, mais ces personnes sont jetées dans la fosse, sans encadrement ni mission claire. Il faut des engagements et que les personnes soient formées afin qu’elles soient utiles là où on les met. »

Laure, employée dans un foyer pour personnes avec des difficultés psychiques, estime, elle, que « le coût social de la crise risque d’être assez élevé et qu’on ne le mesure pas encore » , tout en soulignant qu’ « on sait depuis longtemps que les pandémies sont un risque énorme » : « On peut se poser la question de savoir pourquoi un scénario de crise n’a pas été envisagé par l’Etat. » Xavier, président de la délégation syndicale chez Givaudan, est venu dénoncer la situation des employés des secteurs qui, contrairement au sien, la chimie, ne sont pas « dans le fonctionnel ou le vital » : « L’Etat les a laissé tomber, je suis là pour eux. »

Durant près de deux heures, p lus d’une vingtaine d’intervenants ont pr is la par ole pour faire état de la précarisation des employés de nombreux secteurs comme le commerce ou la santé, des indépendants, ou encore des acteurs des milieux culturels .

Stand dévasté

Alors que le rassemblement s’ était déroulé dans le calme, il en a été tout autrement après la fin officielle de la manifestation, peu après 16h. Un groupe constitué d’une centaine de personnes a en effet entamé un défilé, qui n’était pas autorisé. « Tout le monde déteste la police » , a-t-on entendu scander. Après quelques minutes, des heurts se sont produits quand les forces de l’ordre sont intervenues pour les disperser. Un stand du marché aux puces en a notamment fait les frais.

leo/20 min

« La police s’est interposée afin d’empêcher la progression du cortège et a ordonné à ces personnes de le dissoudre, mais elles n’ont pas obtempéré, indique Joanna Matta, porte-parole ces forces de l’ordre genevoises. Elles sont venues au contact physique des policiers et ont tenté de forcer le passage de manière agressive et violente sans respecter la distance d’ un mètre et demi . Les forces de l’ordre ont été contraintes de les repousser avec des moyens proportionnels à l’action. »

Policier frappé et hospitalisé