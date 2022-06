Inde : Des hindous manifestent après le meurtre d’un tailleur

Un tailleur indien a été tué par deux hommes de confession musulmane, provoquant des manifestations dans la ville d’Udaipur.

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté jeudi à Udaipur (nord-ouest de l’Inde) à l’appel d’organisations hindoues pour protester contre le meurtre d’un tailleur hindou , de nombreux participants demandant la peine de mort pour les deux hommes musulmans accusés de l’avoir tué. Des manifestants ont lancé des pierres et scandé des slogans exigeants que les deux hommes accusés du meurtre soient exécutés, a constaté un journaliste de l’AFP.

Couvre-feu imposé

Craignant des violences entre musulmans et hindous, les autorités ont imposé un couvre-feu à Udaipur et coupé l’accès à l’internet mobile dans l’État du Rajasthan tandis que des centaines de policiers supplémentaires ont été déployés en renfort. Les deux musulmans accusés du meurtre ont été arrêtés peu après l’assassinat et font l’objet d’une enquête dans le cadre de la législation anti-terroriste. Selon des informations de presse, l’un d’eux a été en contact avec des organisations extrémistes pakistanaises.