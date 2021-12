Covid-19 : Des hippopotames testés positifs, «une première mondiale»

Deux hippopotames du zoo d’Anvers en Belgique, souffrant d’un écoulement nasal, ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé le parc animalier, qui y voit une première mondiale pour cette espèce.

Bâtiment fermé aux visiteurs

Les deux femelles, Hermien, âgée de 41 ans, et sa fille Imani (14 ans), ne montrent aucun autre symptôme que l’écoulement nasal et ne sont pas souffrantes. Par mesure de précaution, le zoo d’Anvers a décidé de fermer le bâtiment des hippopotames aux visiteurs. Les soigneurs ont été testés et sont négatifs. Ils doivent désormais porter un équipement de protection supplémentaire et se soumettre chaque jour à un test rapide.