Festival à Nyon (VD) : Des Hivernales pour tous les goûts

La 13e édition de la manifestation se veut plus rassembleuse que jamais. Elle s’ouvrira, jeudi 2 mars 2023, avec une soirée punk et hardcore. Puis le rock, le reggae ou l’electro feront vibrer les treize scènes des Hivernales, dont seules la Salle Communale et l’Usine à gaz sont payantes. «La grande diversité des salles de concerts offre toutes sortes d’ambiances. Comme toujours, le public pourra se balader à travers la ville et profiter de chaque atmosphère de ces lieux emblématiques de Nyon», affirme le festival. Le hip-hop n’est pas en reste non plus avec Chien Bleu, Yazus, Arma Jackson, Kikesa ou encore Dosseh.