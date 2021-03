Afrique : Des hommes armés tuent 16 villageois au Nigeria

Des gangs qualifiés dans la région de «bandits» sèment la terreur depuis des années dans le nord-ouest du Nigeria, à l’image de cette nouvelle attaque.

Des hommes armés ont tué 16 personnes et en ont blessé neuf dans un village du nord-ouest du Nigeria situé près de la frontière avec le Niger, ont rapporté vendredi un responsable local et un habitant.

«Ils sont arrivés à moto et ont ouvert le feu sur le village», a raconté un villageois, Lawwali Umeh. «Nous avons enterré 16 personnes cet après-midi. Neuf autres sont gravement blessées». Un bilan confirmé par un responsable local, Saidu Naino Ibrahim, qui a précisé que les blessés étaient soignés à l’hôpital. «Les attaquants ont emmené plus de 100 vaches», a-t-il ajouté. Ils venaient de Dogon Zango, dans l’État voisin de Zamfara.

La police a confirmé l’attaque

«Par peur des groupes armés et des violences entre communautés, plus de 7660 réfugiés nigérians se sont rendus à Maradi», au Niger voisin, depuis le début de l’année, portant le nombre de réfugiés en provenance des États nigérians de Katsina, Sokoto et Zamfara à 77’000 dans cette région très pauvre et instable, a précisé le HCR.