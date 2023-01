Afrique du Sud : Des hommes armés tuent 8 personnes lors d’une fête d’anniversaire

Des hommes armés ont ouvert le feu dimanche sur un groupe de personnes qui célébraient un anniversaire dans un township en Afrique du Sud, faisant huit morts et trois blessés.

Une enquête a été ouverte et une chasse à l’homme est en cours pour retrouver les auteurs de l’attaque, a fait savoir la police.

Des fusillades se produisent de manière régulière en Afrique du Sud, pays qui affiche l’un des plus hauts taux d’homicides du monde, nourri par la violence des gangs et l’alcool. L’Afrique du Sud a connu en 2022 une série de fusillades qui ont fait près d’une vingtaine de morts dans des bars distincts des banlieues ouvrières de Johannesburg et de la ville de Pietermaritzburg (est).