Colombie : Des hommes armés tuent un écologiste indigène de 14 ans

La Colombie est sous le choc après la mort, vendredi, de Breiner David Cucuñame (14 ans). Le jeune indigène, ardent défenseur de la cause écologiste, a été froidement abattu par des révolutionnaires.

Il avait 14 ans, était membre de la garde indigène et, selon ses proches, un défenseur de «notre mère la Terre»: Breiner David Cucuñame a été tué par balles dans le sud-ouest de la Colombie, ce qui a suscité une vague d’émotion dans le pays le plus dangereux du monde pour les défenseurs de l’environnement. L’adolescent accompagnait, vendredi, des membres de la garde indigène dans la localité rurale de Buenos Aires, dans le département du Cauca, une région particulièrement troublée de Colombie, où sont actifs de nombreux groupes armés.

Non armés et porteurs d’un simple bâton, ces gardes, issus de la communauté locale Nasa, assuraient leur travail quotidien de surveillance du territoire quand ils ont croisé le chemin d’hommes armés, selon des représentants locaux du Conseil régional indigène du Cauca (CRIC). Ces individus ont ouvert le feu sur la garde indigène et des membres de la communauté, tuant deux personnes, un membre de la garde et le jeune Breiner David. Deux autres personnes ont été blessées, selon le CRIC.