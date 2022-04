Suisse/Russie – Des hommes de paille à la botte d’un oligarque

20min/Matthias Spicher

Souleïman Kerimov n’est pas un inconnu. Il fait partie du cercle d’oligarques les plus proches du président russe Vladimir Poutine. Depuis la mi-mars, il est sanctionné en Suisse tout comme dans l’UE. Des recherches du «Tages-Anzeiger» montrent désormais qu’il a bénéficié d’un soutien actif en Suisse centrale pour plusieurs de ses anciennes affaires. La région de Lucerne a abrité un certain nombre d’hommes de paille, qui géraient ou possédaient à titre fiduciaire des sociétés-écrans ayant transféré plusieurs milliards de dollars à Souleïman Kerimov et à sa famille.

Le journal alémanique connaît le nom d’un vingtaine de personnes issues de l’entourage de Souleïman Kerimov et de ses partenaires commerciaux. Bon nombre d’entre elles ne semblent pas réellement qualifiées pour diriger une entreprise internationale, notamment un tatoueur et une propriétaire d’un salon de beauté. «J’ai simplement signé une fois et j’ai ensuite reçu 4000 francs par an», confesse ainsi un homme de paille. Un autre concède que son activité pour une société boîte aux lettres était «un peu naïve» et «une erreur».

Homme de paille, un «métier» risqué

Ces hommes de paille ont été recrutés par le financier lucernois Alexander Studhalter. Il se décrit lui-même comme un ami de Souleïman Kerimov. Alexander Studhalter dit les avoir engagés pour ses propres projets et avoir aidé «sporadiquement» des partenaires commerciaux à trouver de telles personnes. Il précise que ses entreprises étaient soumises à la loi sur le blanchiment d’argent et qu’elles ont été liquidées entre-temps. Il n’a jamais aidé à cacher ou à dissimuler des avoirs de Souleïman Kerimov, assure-t-il. Depuis 2017, il ne serait par ailleurs plus actif en Russie.