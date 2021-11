Lausanne – Des hommes-sandwichs affichent leur opposition

«Nous sommes des citoyens, pas un parti politique, explique Terence, l’un d’eux. On porte c es pancartes car on se fait arracher celles posées dans les rues» . Dans le froid, des passants ont pris le temps d’aborder les porteurs du Non. « Je sens des gens indécis, d’autres qui en ont ras le bol, ou encore d’autres qui sont convaincus soit par le O ui soit par le N on » , raconte le Vaudois qui participe à la mobilisation , depuis quelque temps en Suisse romande. « Rien n’est planifié, moi je le fais par conviction, témoigne-t-il. Dans un village, des gens nous ont même apporté du chocolat».