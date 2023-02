Australie : Des honneurs rendus au cardinal Pell malgré des protestations

Un temps considéré comme le troisième homme le plus influent du Vatican, Mgr Pell, mort le 11 janvier à l’âge de 81 ans, avait été accusé d’agressions sexuelles et critiqué pour ses positions intransigeantes concernant l’avortement et le mariage entre personnes de même sexe.

«Martyr»

Pour Chrissie Foster, qui milite depuis 20 ans pour une évolution au sein de l’Église, Mgr Pell s’était montré indifférent et «agressif» lorsqu’elle lui avait rapporté l’agression de deux de ses filles par un prêtre catholique en banlieue de Melbourne dans les années 1990. «Je pense que son legs est qu’il a maintenu (…) la pratique traditionnelle et pourtant incompréhensible qui consiste à protéger les prêtres pédophiles et à abandonner les enfants», a-t-elle déclaré à l’AFP. «Le système qu’il a instauré a juste fait en sorte que les victimes continuent de souffrir», a-t-elle ajouté. Le cardinal Pell a plus tard concédé n’avoir pas fait assez pour protéger les victimes de violences sexuelles de l’Église.