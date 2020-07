Coronavirus

Des hôpitaux américains surchargés, le Louvre rouvre ses portes

La pandémie bat son plein aux États-Unis, au Mexique, en Inde et en Amérique du Sud, tandis que l’Europe, en plein déconfinement, se méfie de possibles résurgences.

«Si nous n’infléchissons pas la trajectoire, nos hôpitaux pourraient être surchargés dans deux semaines», a déclaré le maire démocrate de la ville texane d’Austin Steve Adler. (Go Nakamura/Getty Images/AFP)

Des hôpitaux au bord de la saturation et des élus qui tirent la sonnette d’alarme: la flambée des cas de coronavirus se poursuit sans trêve aux Etats-Unis, ainsi qu’au Mexique, en Inde, au Chili, tandis qu’en France, l’emblématique musée du Louvre va rouvrir ses portes.

L’Amérique, qui célébrait ce week-end sa fête nationale, enregistre depuis plus d’une semaine des nombres d’infections record, bien que le président Donald Trump continue de minimiser la crise, dont il a assuré qu’elle était «sur le point» de s’achever.

Le pays a recensé près de 40'000 cas et 234 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures, selon un dernier bilan publié dimanche par l’université Johns Hopkins, qui fait référence.

11 millions d’infectés

Plus de 11 millions de cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont un peu plus de la moitié sont aujourd’hui considérés comme guéris.