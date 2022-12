VRS, grippe, saison de ski: Des hôpitaux imposent un arrêt des admissions aux urgences

Tension en Suisse romande

À Genève, «les urgences sont sous l’eau», disait également à la «Tribune de Genève», lundi, Michel Matter, président de l’association des médecins du canton de Genève. À Lausanne, du côté du CHUV, la tension est aussi là. Interrogée sur la vague de grippe et de Covid, Laurence Senn, médecin cheffe au service des maladies infectieuses, rappelait à la RTS que «chez des personnes en bonne santé et qui n'ont pas de facteurs de vulnérabilité, il n'est pas important de faire la distinction entre Covid et grippe, le plus important est de rester à la maison».