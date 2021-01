Les restaurants et les bars du pays ne pourront pas accueillir de clients avant le 22 janvier, au mieux. Les employés de ce secteur sont donc en pause forcée. Et malgré les indemnités de chômage, une partie du salaire fait défaut. Du coup, beaucoup de ces salariés n’ont pas la possibilité de partir en vacances en ce moment.

L’association d’hôtels Best 3 Star Hotels of Switzerland a décidé d’y remédier: «Nous offrons aux restaurateurs des vacances bon marché, jusqu’au 22 janvier 2021», détaille Sandro Bernasconi, vice-président de l’association et directeur du Waldhaus am See à Saint-Moritz (GR). Ainsi, les personnes travaillant dans la restauration ne payeront que la moitié du tarif. Une trentaine d’établissements participent à cette opération.