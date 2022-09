Suisse: Des hôtels commencent à facturer un supplément énergie

La chaîne d’hôtels achète l’électricité au prix du jour sur le marché et est donc à la merci de l’évolution.

Notre lecteur R.* vient de recevoir un message inhabituel de l’hôtel où il doit se rendre la semaine prochaine, au bord du lac de Sempach (LU): on lui demande un supplément de 5%. On lui explique aussi que toute dépense de plus de 999 francs entraîne une baisse du pourcentage. De quoi l’agacer: «J’ai conclu un contrat en réservant dans cet établissement il y a deux mois.»