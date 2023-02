Innovation : Des idées pour aider les aveugles? Participe au 9e concours «Canne blanche»

Entreprises, organisations et privés sont appelés à proposer des projets innovants pour rendre le monde des voyants plus accessible aux personnes aveugles.

L’UCBA recherche désormais pour la 9e fois des idées qui peuvent permettre aux personnes malvoyantes, aveugles, sourdaveugles ou celles qui ont un handicap auditif et/ou visuel de participer le plus possible à la vie sociale et communautaire.