décoration – Des idées pour une table de Noël réussie

1. Ambiance champêtre

Un côté rustique avec des chaises en bois et de la vannerie. La magie de Noël ne passe pas à la trappe pour autant en gardant les couleurs traditionnelles: rouge et verte.

2. Blanc et or

Que serait la féerie de Noël sans neige? La solution: optez pour du blanc afin de ramener cette ambiance hivernale chez vous. Mariez-le avec de l’or pour amener de la joie et de la chaleur à votre table.

3. Rose et blanc

Pour être raccord avec votre sapin aux couleurs pastel . Le rose pâle est tendance cette année et s’invite à votre table. Tout en étant dans la finesse, cette légère touche colorée amène de la chaleur. Des bougies sont aussi les bienvenues.

4. Classique

Vous pouvez tout à fait rester dans le traditionnel avec du rouge, du blanc, et pourquoi pas du vert qui rappelle votre sapin de Noël .

5. Sobre et chic

Rien de mieux que la simplicité, si vous n’êtes pas du genre à vouloir mettre le paquet et acheter plein d’accessoires qui finiront au placard.

Alors, cette inspiration de déco est faite pour vous. Lors d’une promenade en forêt, ramassez quelques branches de sapin et pommes de pin (des fausses vont aussi), quelques bougies et le tour est joué. En plus de l’odeur de votre bon repas, votre nez sera agréablement surpris de sentir la forêt.