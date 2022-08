Îles Galapagos : Des iguanes disparus il y a cent ans se reproduisent à nouveau

Pour le directeur du PNG, Danny Rueda, «187 ans plus tard, nous voyons à nouveau une population saine d’iguanes terrestres avec des adultes, des juvéniles et des nouveau-nés. C’est une grande réussite en matière de conservation et cela renforce nos espoirs de réintroduction». Situées à près de 1000 kilomètres au large des côtes de l’Équateur, les îles Galapagos abritent une flore et une faune uniques et sont classées au patrimoine mondial naturel.