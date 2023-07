Des images de Zurich pour promouvoir le tourisme aux Philippines

L’agence de publicité DDB Philippines, qui a produit une vidéo censée promouvoir le tourisme aux Philippines, a présenté ses excuses dimanche pour des images «totalement inappropriées» figurant dans celle-ci. Elle montrait par exemple des rizières en terrasse d’Indonésie et des dunes de sable du Brésil ou des Émirats arabes unis. La vidéo faisait partie du programme de promotion «Love the Philippines», lancé le 27 juin et qui a coûté au gouvernement 900’000 dollars.