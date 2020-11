Ultra Taïwan : Des images de festival qui font plaisir à regarder

Le festival électronique Ultra a publié la vidéo best of de sa soirée du 14 novembre 2020. L’événement s’est tenu à Taïwan, sans la moindre restriction sanitaire pour le public.

Près de 10’000 festivaliers qui font la fête sans masque et sans distanciation sociale, cela paraît inimaginable en cette période où une grande partie de la planète lutte contre la pandémie. C’est pourtant bien ce qu’il s’est passé à Taïwan, le 14 novembre 2020. L’Ultra s’y est tenu en imposant aucune restriction sanitaire au public, comme on peut le voir dans sa vidéo best of.