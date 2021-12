Islam : Des imams formés en France pour maîtriser les textes et le contexte

Une école pour imams vient d’ouvrir à Strasbourg. Selon son directeur, il est important d’avoir une formation en France et en français, afin qu’ils soient bien formés à la réalité du pays.

La France manque d’imams et les mosquées font souvent appel à des cadres religieux étrangers ou mal formés: pour remédier à ce problème et prévenir les dérives, une école vient de voir le jour à Strasbourg, afin de former des imams maîtrisant «les textes et le contexte» de la République.