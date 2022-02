Urbanisme : Des immeubles de 250 mètres de haut envisagés à Zurich

Les autorités zurichoises rêvent de hauteur pour le développement futur de la ville. Cette proposition doit permettre aussi d’offrir davantage de loyers bon marché.

A Zurich, on rêve de gratte-ciel façon New York ou Hong Kong. Le «Tages-Anzeiger» révèle ce mardi que les autorités prévoient la construction d’immeuble pouvant aller jusqu’à 250 mètres de hauteur. Ces informations émanent d’un rapport du département zurichois de l’urbanisme qui n’a pas encore été publié.

On y apprend que des immeubles pouvant aller jusqu’à 250 mètres de hauteur pourraient être construits dans certains secteurs comme à l’ouest de l’agglomération et le long des rails. A titre de comparaison, le record zurichois de la construction la plus haute est détenu actuellement par la Prime Tower qui culmine à 126 mètres.