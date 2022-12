Neuralink: les puces cérébrales du projet d'Elon Musk sont prêtes

Elon Musk : Des implants connectés dans le cerveau d'humains d'ici à six mois

«Nous voulons évidemment être très prudents et être sûrs que ça marchera bien, mais nous avons remis tous nos documents à la FDA (l’agence en charge de la santé publique aux États-Unis, ndlr) et nous pensons que d’ici à six mois nous serons capables d’avoir notre premier implant dans un humain», a indiqué mercredi Elon Musk, le patron de Tesla, SpaceX (navettes spatiales) et d’autres start-up lors d’une présentation des progrès de Neuralink.