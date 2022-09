Universités : Des impôts en plus pour les diplômés qui choisiraient le temps partiel

Un économiste veut créer des incitatifs pour que la société reçoive des retours sur investissements après avoir financé les études universitaires des diplômés.

La proposition veut favoriser un système fiscal plus équitable. 20min/Marvin Ancian

«La caissière à la Migros ne doit pas payer pour le temps partiel des médecins.» L’économiste politique et de l’éducation Stefan Wolter le reconnaît: sa phrase est très schématique. C’est ainsi qu’il tente, dans la «Schweiz am Wochenende», d’illustrer l’idée qui le mène à une proposition qui va faire trembler les nombreux étudiants qui vont retrouver les bancs des universités lundi: un impôt supplémentaire pour certains d’entre eux.

Un forfait minimal à rendre

Son constat: la collectivité publique, et donc les contribuables qui travaillent, finance les études universitaires. Ceux qui en sortent diplômés, souvent, ont ensuite des salaires élevés et ils paient donc plus d’impôts, ce qui, d’une certaine façon, fonctionne comme un «remboursement», ou en tout cas comme un retour sur investissement.

Or, selon le professeur à l’Université de Berne, la propension toujours plus grande à choisir des postes à temps partiel fait que, parfois, les impôts payés par les diplômés ne compensent plus les frais engagés par la collectivité pour leur formation. Par différents calculs, il imagine un système où on établirait, sur vingt ans, un montant d’impôt qui devrait être payé par les diplômés. S’ils paient autant ou plus que ça, on les laisse tranquilles. S’ils paient moins, alors on devrait leur faire payer la différence.

Mieux qu’une augmentation des taxes

«On peut ainsi garantir aux non-universitaires que personne n’a étudié à leurs frais», dit-il. D’où l’exemple schématique et extrême de la caissière à la Migros, qui ne devrait pas payer d’impôts pour compenser ceux que le médecin paie en moins par son temps partiel. D’après lui, la mesure aurait aussi un incitatif: celui de ne pas abandonner ses études en cours de route, car les personnes concernées seraient aussi soumises à l’éventuelle surtaxe.

Selon lui, ce système est préférable à celui d’une augmentation des taxes d’études. «Devoir s’endetter pour ses études a un effet dissuasif, notamment pour les personnes issues de familles à faibles revenus», dit-il. Il serait aussi plus juste: pourquoi seules les personnes à revenus élevés – et donc souvent issues des universités – devraient avoir la possibilité de travailler à temps partiel et de mieux concilier vie privée et professionnelle? «Avec notre proposition, nous n’intervenons ni dans le choix des études, ni dans le choix du mode de vie», dit-il.