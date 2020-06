Saint-Prex (VD)

«Des incendies comme ça, on n’en voit qu’à la télé»

Un gros incendie a complètement détruit la déchetterie durant la nuit. Les feux de ce type se font étrangement fréquents dans la région dernièrement.

Les habitants du quartier de la déchetterie à Saint Prex ont passé une nuit tourmentée entre dimanche et lundi. Vers 2h30 du matin, des bruits de feux d’artifices et une intense lueur orangée ont tiré ces riverains de leur sommeil. «Je voyais un halo lumineux qui se reflétait sur les bâtiments, alors je suis sortie, raconte une voisine. Ça pétait de partout et les flammes étaient immenses sur tout le bâtiment. C’était très impressionnant, j’avais jamais vu un truc pareil à part à la télé!»

En effet, l’ampleur du sinistre est considérable. L’intégralité du bâtiment a été détruite, bureaux et véhicules de travail compris; ne reste que la structure en béton et une charpente calcinée, rapporte le porte-parole du SIS Morget Sébastien Pahud. «Lors de notre arrivée sur les lieux, le feu s’était déjà largement propagé, explique-t-il. Notre intervention a donc d’abord consisté à éviter que les flammes ne se propagent aux bâtiments voisins.» Plus d’une cinquantaine de pompiers morgiens et lausannois ont été mobilisés; ils ont maîtrisé l’incendie vers 5h et sont parvenus à l’éteindre vers 6h30 environ. Vers 8h30, ils s’affairaient toujours à refroidir les décombres, avant de laisser la place aux inspecteurs de police une fois les braises complètement éteintes.