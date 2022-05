Canton de Soleure : Des incendies en série inquiètent toujours plus la population

Trois nouveaux incendies ont frappé l’arrondissement du Wasseramt, ce week-end. Une dizaine de cas similaires se sont produits depuis début avril.

1 / 4 Une menuiserie et un entrepôt à Obergerlafingen ont brûlé dans la nuit de samedi à dimanche. Police cantonale Soleure Les causes des deux incendies ne sont pas encore connues. Police cantonale Soleure Une dizaine d’incendies probablement criminels ont été recensés dans l’arrondissement du Wasseramt (SO) depuis début avril. Police cantonale Soleure

Le rythme des incendies dans la région du Wasseramt au sud de Soleure ne faiblit pas et semble même s’accélérer. Les pompiers sont intervenus à deux reprises dans la nuit de samedi à dimanche, à Obergerlafingen (SO). Deux sinistres ont été signalés au centre de la localité en l’espace de quelques minutes juste avant une heure du matin. Une menuiserie et un entrepôt ont été complètement détruits par les flammes. Personne n’a été blessé et l’enquête sur les causes de ces incendies est encore en cours, précise la police cantonale.

Ce genre de scène se répète depuis le début du mois d’avril, dans cette région soleuroise. On compte une dizaine de cas qui pourraient tous être liés et d’origine criminelle selon les enquêteurs. Samedi, une ferme a été la proie des flammes à Kriegstetten, ajoutant une bâtisse de plus à la liste de ces incidents inquiétants survenus ces dernières semaines. La buvette d’un club de hornuss, la cabane forestière d’une société locale ou encore une grange sont parties en fumée.

«Impossible de penser à dormir»

«20 Minuten» est allé récolter des témoignages à Obergerlafingen, au lendemain du double incendie de dimanche. «Je me suis levée à une heure moins le quart parce que mes chiens voulaient sortir. Quand j’ai ouvert la porte, j’ai tout de suite senti la fumée», raconte une témoin qui habite à proximité des lieux. «Bien sûr, tout le monde s’inquiète dans la région», poursuit-elle. «Les agriculteurs en particulier sont tendus, ainsi que tous ceux qui possèdent des bâtiments en bois».

Une autre habitante indique que désormais, tout le monde dans la région suit de près ces affaires. «Les gens attendent presque les prochains incendies», dit-elle. «Et quand il se passe à nouveau quelque chose, on va voir. On entend les sirènes et il est de toute façon impossible de penser à dormir.»

«L’ambiance dans le village est mauvaise», confiait déjà une femme de Halten, commune touchée en avril. «Nous avons 800 habitants, tout le monde se connaît ici. Les incendies sont le sujet numéro un. Les gens ont très peur». Et d’ajouter: «Maintenant, quand arrive le samedi soir, nous pensons toujours qu’il pourrait y avoir de nouveaux incendies durant la nuit.»