«stranger things»: Des indices cachés sur les tenues des acteurs

«La robe raconte effectivement une histoire en lien avec «Stranger Things». Dans cette nouvelle saison, parmi les méchants et monstres de toutes sortes, il y a le démobat (une créature à moitié chauve-souris). Il y a aussi une force sombre et menaçante appelée Vecna, qui s’apparente au diable. «La robe porte l’inscription «diablo», et j’ai l’impression que l’on retrouve l’esprit de Vecna ainsi que des autres monstres dessus», explique Maya Hawke au «Elle US». Après trois ans de travail, je voulais que mon look montre de quoi il allait en retourner.»