Asie

Des Indiens manifestent après un accident mortel

Près de 300 personnes se sont rassemblées ce samedi devant une usine chimique à Visakhapatnam pour réclamer sa fermeture après la fuite de gaz qui a causé la mort de douze personnes jeudi.

Les protestataires ont scandé des slogans réclamant la justice pour les victimes de la fuite et la fermeture de l'usine.

L'accident, survenu dans la ville portuaire de Visakhapatnam au sud-est du pays, a en outre blessé des centaines de personnes et donné à voir des scènes terribles d'habitants et animaux gisant inconscients dans les rues.

Les autorités indiennes étaient sur place samedi afin d'effectuer une visite de sureté de l'usine de LG Polymers, filiale indienne de l'entreprise sud-coréenne LG Chemical, lorsqu'une foule d'environ 300 personnes a fait irruption devant la police et les agents de sécurité.

Certains avaient apporté avec eux trois corps de victimes de l'accident, récupérés plus tôt auprès de la morgue et transportés sur des brancards et dissimulés sous des bâches noires.