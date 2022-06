Equateur : Des indigènes bloquent les routes en réponse à la hausse des carburants

La plus grande organisation de peuples indigènes a entamé lundi un nouveau cycle de manifestations en Equateur pour protester contre la hausse des carburants.

Les manifestations ont débuté dans la nuit de dimanche à lundi, «il y a des fermetures de routes dans certaines parties du pays», a indiqué à la presse le ministre de la Défense Luis Lara. Des barrages de fortune faits de terre, de pierres, d’arbres ou de pneus ont été érigés sur les routes d’au moins dix des 24 provinces du pays, dont celle de Pichincha de la capitale Quito, selon les autorités. Ces blocages sont organisés par la Confédération des nationalités indigènes de l’Equateur (Conaie), la plus grande organisation de peuples indigènes qui a mené les violentes manifestations d’octobre 2019 et a participé aux soulèvements qui ont renversé trois présidents entre 1997 et 2005. Selon le président de la Conaie, Leonidas Iza, les manifestations qui ont débuté dans la nuit de dimanche à lundi sont d’une durée «indéterminée».