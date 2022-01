Colombie : Des indigènes lynchent à mort un chauffeur après un accident mortel

Un groupe d’indigènes a lynché à mort le conducteur d’un camion qui, quelques instants plus tôt, avait écrasé une femme indigène et son bébé dans la banlieue de Bogotá, ont indiqué mercredi les autorités colombiennes.

Un incident a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi, lorsqu’un chauffeur, employé d’une entreprise de ramassage d’ordures, «a renversé une mère de 36 ans et sa fille d’un an et neuf mois (…) qui sont malheureusement décédées», a indiqué la municipalité de Bogotá dans un communiqué. Des indigènes ont alors agressé et frappé à coups de bâton le chauffeur de 60 ans, qui est décédé des suites de ses blessures à l’hôpital.