Equateur – Des indigènes protestent à Quito contre la politique économique

Équateur : Des indigènes protestent à Quito contre la politique économique

Des milliers de personnes ont manifesté à Quito pour dénoncer la politique économique du gouvernement du président équatorien Guillermo Lasso.

Au moins 18 arrestations

En fin d’après-midi, des heurts ont éclaté non loin de la présidence entre les forces de l’ordre et quelques dizaines de manifestants qui ont lancé des pierres. Les policiers, déployés en nombre, ont répliqué en lançant des gaz lacrymogènes.

«Geler les prix des carburants»

Le gouvernement doit «geler les prix des carburants à 1,50 dollar pour le diesel et à 2 dollars pour l’essence», a réclamé Leonidas Iza, le président de la Conaie, dans un entretien à l’AFP. «La paralysation représente des pertes économiques pour les petites entreprises, qui sont le moyen de subsistance de milliers de familles et de ménages équatoriens. Dites #Non à la grève pour la réactivation et la prospérité de tout le pays», a réagi le président sur Twitter.