Équateur : Des indigènes vont marcher sur Quito pour soutenir Yaku Perez

Yaku Perez, candidat à la présidentielle en Équateur, se dit victime d’une fraude électorale ayant pour but de l’empêcher d’accéder au second tour.

Cette marche vers Quito et d’autres rassemblements ont été annoncés lors d’une conférence de presse par Carlos Sucuzhañay, président de la Confédération des peuples de nationalité kichwa d’Équateur (Ecuarunari), qui groupe les autochtones de la région andine. «À partir de minuit il y a aura des rassemblements régionaux et aussi une marche sur la ville de Quito», a déclaré ce responsable.

Depuis le premier tour des élections présidentielle et législatives, le 7 février, les secteurs indigènes et de gauche ont tenu plusieurs rassemblements pacifiques de soutien à Yaku Perez devant les sièges des autorités électorales de Quito et de Guayaquil, la grande ville portuaire du sud-ouest. «Nous n’allons pas permettre une fraude électorale dans notre pays», a déclaré Carlos Sucuzhañay, soulignant que les indigènes se sont jusqu’à présent adressés aux autorités compétentes «de manière démocratique, de manière pacifique».