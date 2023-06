Genève: Des individus s’en prennent à des pro-Navalny

Remous autour d’une réplique de la cellule où est incarcéré l’opposant russe Alexeï Navalny. Depuis le 10 juin et jusqu’à dimanche, cette installation est exposée sur la place des Nations à Genève. Elle a déjà été montrée à Berlin, Paris, Düsseldorf, La Haye et Prague. La reproduction de cette geôle d’apparence spartiate entend «montrer au monde les conditions dans lesquelles les opposants sont détenus», explique une membre de l'Association Future Russia-Switzerland, qui coordonne l’événement. Mais la structure, et plus particulièrement le PDG de la Fondation anti-corruption d’Alexeï Navalny, Ivan Zhdanov, ont été la cible d’inconnus la veille et le jour même de l’inauguration.