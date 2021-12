Pandémie : Des infectiologues poussent Berset à agir

Via Twitter, le ministre de la Santé a indiqué qu’aucune nouvelle mesure Covid n’allait être prise pour le moment. Une hésitation critiquée par des spécialistes des maladies infectieuses.

Après la conférence téléphonique des Sages ce vendredi, des mesures pourraient être prises. 20 min/Simon Glauser

Ce jeudi, l’Office fédéral de la santé publique a annoncé 19’032 nouveaux cas de coronavirus, en majorité des contaminations avec le variant omicron. Malgré l’augmentation massive du nombre d’infections, Alain Berset a annoncé mercredi sur Twitter que le Conseil fédéral n’avait pas l’intention de prendre de nouvelles mesures dans l’immédiat, tout en précisant que des actions sont prêtes à être mises en œuvre, dont des fermetures.

Jeudi, le porte-parole du gouvernement a néanmoins fait savoir que les Sages devaient se réunir en conférence téléphonique ce vendredi à 13h pour faire le point de la situation et qu’«une communication écrite est prévue à l’issue de la séance».

«La situation est dangereuse»

Ce qui pourrait être interprété comme de la temporisation suscite des critiques dans le milieu scientifique. «Je ne comprends pas pourquoi on attend avant de prendre de nouvelles mesures», clame Andreas Cerny, infectiologue. Pour lui, il est clair qu’une hausse des infections entraînera une augmentation des hospitalisations, comme le phénomène a déjà été constaté dans d’autres pays. «Gouverner c’est prévoir: celui qui a la responsabilité de gouverner doit aussi regarder en avant et voir ce qui se passe autour de lui, poursuit le spécialiste. L’attente a déjà fait perdre un temps précieux et les préparatifs pour la mise en œuvre des mesures sont retardés.» Ainsi, il demande que les réunions familiales ne comptent pas plus de deux familles et il exige la généralisation de la 2G+.

L'infectiologue Christian Garzoni critique également les hésitations du gouvernement face à la propagation massive du nouveau variant: «La situation est dangereuse, instable et peu claire». Le scientifique estime que le Conseil fédéral ne peut pas «attendre simplement plus de données» et qu’il devrait agir immédiatement. «Nous ne savons pas où nous allons en ce moment», déplore-t-il.

«Nous ne nous en sortons pas trop mal»

Du côté politique on se dit satisfait des décisions du Conseil fédéral. «Nous nous en sortons relativement bien depuis deux ans avec des mesures douces et il faut donc avoir le courage de poursuivre, commente le conseiller national Lorenz Hess (Le Centre/BE). Nous faisons de toute façon une danse autour d’un volcan et ce serait un miracle si la Suisse passait à côté de la vague omicron.» Au lieu de fermetures, l’élu préconise une limite de capacité dans la branche de la restauration et dans les magasins.

Quarantaines réduites La Confédération est favorable à une réduction de la durée de la quarantaine de 10 à 7 jours. Pour cela, les cantons doivent agir de leur propre chef. C’est ce que révèle un courrier de l’Office fédéral de la santé public envoyé aux cantons et que «Blick» a pu consulter. Dans le détail, la durée de la quarantaine passerait de 10 à 7 jours. Seules les personnes ayant des contacts étroits ou vivant sous le même toit avec une personne testée positive devront rester à la maison. Les gens ayant reçu un rappel ou qui ont reçu la deuxième dose il y a moins de quatre mois ne doivent plus être mis en quarantaine. Les personnes testées positives devront toujours rester chez elles durant 10 jours, même si elles ne présentent aucun symptôme.