Allemagne : Des infections en hausse «clairement exponentielle»

Les autorités sanitaires craignent un retour à une situation similaire à celle d’avant Noël et des hôpitaux débordés.

«Il est tout à fait possible que nous ayons à Pâques une situation similaire à celle que nous avons connue avant Noël, avec un nombre très élevé de cas, de nombreux cas graves et de décès, et des hôpitaux débordés», a prévenu lors d’une conférence de presse Lars Schaade.