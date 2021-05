Covid-19 - Des infirmières et infirmiers encore réticents face au vaccin contre le Covid

Pour encourager les infirmières et infirmiers à se faire vacciner contre le Covid, l’option d’une lettre signée par la Confédération, les cantons et par l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) a été discutée, mais cette dernière y a renoncé, relève «Le Matin Dimanche». Sa présidente, Sophie Ley, développe: «Nous sommes actifs, mais nous misons sur l’information pour que chacun puisse agir de façon éclairée plutôt que de faire pression.» Une newsletter a en effet été envoyée aux 25’000 membres de l’ASI.