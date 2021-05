France : Des infirmiers anesthésistes manifestent pour être revalorisés

Des centaines de professionnels à bout ont protesté dans plusieurs villes de l’Hexagone afin d’attirer l’attention sur leurs conditions de travail.

Des infirmières et infirmiers anesthésistes ont défilé ce lundi 17 mai 2021 dans plusieurs villes de France pour que leur salaire soit revalorisé.

«On vous intube, ils nous entubent!»: des centaines d’infirmiers anesthésistes sont descendus lundi dans les rues de plusieurs villes de France pour réclamer une reconnaissance de leur spécialité et des hausses de salaires, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Blouses bleues et vertes, masques sur le nez et tubes de réanimation sur la tête, une centaine d’infirmiers anesthésistes diplômés d’État (IADE) ont notamment manifesté devant l’Hôtel de ville de Bordeaux.

Répondant à un appel à faire grève et à manifester de la CGT, ils défendent le savoir-faire de leur profession «avancé, transversal et polyvalent», qu’ils veulent voir à la fois «sanctuarisé» et revalorisé en termes de grille salariale, pour prendre en compte cinq années d’études.