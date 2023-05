Inde: Des influenceurs hindous se déchaînent contre les musulmans

Amit Upadhyay, pharmacien de métier, anime à ses heures perdues une page Facebook très populaire, sur laquelle il diffuse de fausses données démographiques. À l’annonce des Nations unies, le mois dernier, le pharmacien et ses 40’000 abonnés ont ressenti le besoin d’action. «Je dis à tous mes clients hindous de faire plus d’enfants pour contrer les musulmans», explique-t-il. «Sinon, ils deviendront une menace et finiront par éliminer la religion hindoue de l’Inde.»