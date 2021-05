Vaccin anti-Covid : Des influenceurs payés pour décrédibiliser Pfizer

Des influenceurs se sont vu proposer un partenariat rémunéré douteux pour décrédibiliser le vaccin de Pfizer. L’agence de communication derrière cette histoire serait russe.

Décrédibiliser le vaccin anti-covid de Pfizer dans du contenu publié sur les réseaux sociaux sans annoncer qu’il s’agisse d’une vidéo sponsorisée. Voila la proposition extrêmement douteuse que plusieurs influenceurs ont reçu la semaine dernière. Léo Grasset, vulgarisateur scientifique pour la chaine Youtube DirtyBiology, Amine, interne en médecine qui tient le compte Et ça se dit Médecin et Sami Ouladitto , humoriste ont dénoncé la magouille sur Twitter ces derniers jours.

La proposition est venue par mail de la part d’un «Anton de Fazze» révèle une enquête du journal Français « Le Parisien ». L’entreprise annonçait fournir toutes les informations qui prouvent que «le taux de mortalité du vaccin Pfizer est 3 fois plus grand par rapport à AstraZeneca selon les informations officielles». Cependant, les producteurs de contenu devaient faire croire que les révélations provenaient de leurs recherches personnelles sans utiliser la mention de «contenu sponsorisé». Pas très éthique. Pire, lorsque Léo Grasset a demandé des précisions sur le commanditaire, la réponse n’est pas plus convaincante; «le client préfère rester incognito».

Les journalistes du «Parisien» n’en sont pas restés là. Ils se sont intéressés à l’entreprise Fazze et plusieurs de leurs trouvailles mènent en Russie. Une partie du site internet Fazze y est basée. Le site fonctionne d’ailleurs avec certains outils de Yandex, moteur de recherche russe et il est possible de se connecter avec VKontakte, réseau social quasi inexistant en Europe mais très utilisé là-bas. Quant à «Anton», il existe bel et bien et propose des cours d’anglais sur des plateformes russes. Fazze n’a pas réagit et depuis que le scandale a éclaté tous les documents relatifs à cette proposition ont disparu.