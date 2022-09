Vevey (VD): Des informaticiens de Swisscom volent des centaines d’ordinateurs chez Nestlé

Un ingénieur en informatique et des collègues ont subtilisé du matériel de la multinationale pour l’écouler au marché noir. Le cerveau de l’affaire et le principal receleur étaient au tribunal lundi.

Le prévenu bossait notamment au siège de la multinationale, à Vevey. 20min/Vanessa Lam

Un poste enviable, une structure familiale stable, une coquette maison dans un village de La Côte… Mais, pour Edson*, ce n’était pas assez. Pour cet ingénieur informaticien de Swisscom (entreprise qui s’occupait de la maintenance des ordinateurs de Nestlé), l’occasion fait le larron. Le quinquagénaire qui jouissait d’une belle réputation sur le plan professionnel n’a pas su résister aux sirènes de l’argent facile et illicite. Entre 2014 et 2018, Edson et cinq acolytes, tous employés de Swisscom, auraient réussi à subtiliser quelque 446 ordinateurs neufs ou d’occasion pour les revendre au marché noir. Le principal acheteur des articles volés est Habib*, un Fribourgeois à la tête d’une entreprise d’achat-vente d’ordinateurs.

De 2014 à 2018

Edson est poursuivi pour abus de confiance, recel et vol par métier. Habib, pour recel par métier, gestion déloyale et faux dans les titres. «De par son ampleur et sa durée, on est dans une affaire peu commune», a indiqué la procureure, lundi au Tribunal de Vevey. Elle a requis une peine de 18 mois avec sursis de 2 ans à l’encontre de l’informaticien suisse aux origines sud-américaines qui a passé 14 jours en détention avant jugement. Elle a également demandé une amende ferme de 2000 fr. dont il faudra déduire 300 fr. pour détention dans des conditions illicites. Elle a requis une peine de 16 mois avec sursis de 2 ans pour Habib, qui faisait les transactions «sous une autoroute, à l’abri des regards et avec des paiements en cash». Selon la procureure, le patron originaire du Maghreb aurait également surfacturé les achats afin de garder une partie de l’argent débité par sa société.

«Tolérance zéro»

«Nestlé doit pouvoir faire confiance à ses employés en tout temps. C’est un contrat social essentiel. Mais, en matière d’abus de confiance avérée, et pour se prémunir de futurs dérapages, l’entreprise adopte une politique de tolérance zéro», a expliqué Me Rodolphe Gautier, l’avocat genevois du géant de l’alimentation. Il a indiqué qu’un arrangement financier parallèle a été conclu entre Swisscom et Nestlé. Le premier ayant versé au second 150’000 francs. «Cela ne représente que 48,8% du préjudice. Nous réclamons le solde aux prévenus», a-t-il plaidé.

Licenciement, chômage, cancer…

Avocate d’Edson, Me Regina Andrade a soutenu qu’il était possible qu’il y ait eu «erreur d’inventaire». Et que l’on ne pouvait pas tout imputer aux agissements de son client, qui redonnait l’argent de la vente à son épouse à raison de 5000 fr. de contribution mensuelle aux charges de la maison. «L’ampleur de l’enrichissement peut être suivie par les versements sur le compte de son épouse», a-t-elle minimisé. L’avocate montreusienne a par ailleurs rappelé que, jadis employé exemplaire apprécié de tous, Edson a déjà payé. «Il a été licencié avec effet immédiat par Swisscom en 2018. Il n’a retrouvé un nouveau job qu’en 2020. Et aujourd’hui, il souffre d’un cancer de la prostate. La vie l’a déjà puni», a-t-elle ajouté.

«Toute la procédure est viciée»

Dès l’ouverture de l’audience, le défenseur de Habib a contesté la qualité de partie plaignante de la Société

des produits Nestlé. «Aucun contrat de cession écrit entre Nestlé Operational Services Worldwide SA et Nestec n’a été produit au dossier pénal, et la fusion entre Nestec et la Société des produits Nestlé ne conférait pas la qualité de partie à la société reprenante selon la jurisprudence», a soutenu Me Xavier Ruffieux. Pas suivi par le Tribunal, l’avocat bullois est revenu à la charge lors de sa plaidoirie. «Toute la procédure est viciée», a-t-il soutenu. Il a évoqué de «graves négligences de Nestlé qui a abandonné du matériel informatique dans une benne». Quant aux accusations de gestion déloyale et faux dans les titres visant Habib, l’avocat a souligné «la maladresse» du raisonnement et les conclusions «absurdes sinon erronées» de la représentante du Ministère public.

Le verdict sera rendu par écrit avant la fin de la semaine.

*Prénoms d’emprunt