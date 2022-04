Vaud : Des infractions reconnues dans le dossier d’Isenau

La Commission de gestion du Grand Conseil du canton de Vaud a reconnu qu’il existait «de nombreuses zones d’ombre dans la manière» dont ce dossier a été traité.

Nouvel épisode dans le feuilleton du plan partiel d’affectation (PPA) qui touche à la télécabine Diablerets-Isenau dans le canton de Vaud. Dans son bilan de législature de l’année 2021, la Commission de gestion du Grand Conseil (COGES) est revenue sur «le délicat dossier des marais d’Isenau et la question de son traitement par l’État» qui l’a fortement questionnée.

Dans son rapport, la COGES est revenue sur «de nombreuses zones d’ombre dans la manière» dont le Département des institutions et du territoire (DIT) et le Département de l’environnement et de la sécurité (DES) ont mené ce dossier. Elle estime qu’une enquête administrative permettrait de répondre aux questions qui restent encore en suspens dans ce dossier.